​“Fənərbaxça” ulduz futbolçu üçün təklif göndərdi

“Fənərbaxça” “Milan”ın futbolçusu Strahinja Pavloviçi transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Fənərbaxça”nın futbolçu üçün təklif irəli sürdüyü bildirilir. İddialara görə, Türkiyə nəhəngi “Milan”a 18 milyon avro təklif edib. Türkiyə mediasının məlumatına görə, “Fənərbaxça” mövsümün fasiləsində iki müdafiəçi transfer etmək istəyir. Onlardan biri də Strahinja Pavloviçdir. Məlumata görə, “Milan” futbolçunu satmağa razılıq versə də, “Fənərbaxça”nın irəli sürdüyü təklif qane etməyib. İtaliya nəhəngi futbolçu üçün daha çox məbləğ tələb edir. "Fənərbaxça"nın "Milan"la danışıqları davam etdirdiyi bildirilib. Transfer reallaşarsa bu, "Fənərbaxça"nın ən bahalı müdafiəçisi olacaq.

Qeyd edək ki, mövsümün əvvəlində 18 milyon avroya "Zalsburq"dan "Milan"a keçən Pavloviç İtaliya nəhəngi ilə 14 matçda forma geyinib. Futbolçu bu matçlarda 923 dəqiqə meydanda olub və 1 qola imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.