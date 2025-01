Ölənlərin sayı 76-ya çatdı - Hadisə ilə bağlı 9 nəfər saxlanılıb

Türkiyənin Bolu bölgəsinin Kartalkaya Xizək Mərkəzindəki hoteldə baş verən yanğınla bağlı 9 nəfər nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə daxili işlər naziri Ali Yerlikaya açıqlama verib. O bildirib ki, faciədə ölənlərin sayı 76-ya yüksəlib. Onlardan 52-nin kimliyi müəyyən edilib. Ölənlərdən bəzilərinin nəşi ailələrinə təhvil verilib. Digələrininin kimliyinin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırmalar davam edir.

Nazirin sözlərinə görə, hötelin indiyə qədərki bütün fəaliyyəti araşdırılır. Nazir faciə ilə bağlı məsuliyyət daşıyanların ədalətdən yayına biləməyəcəyini ifadə edib.

