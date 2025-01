Azərbaycan milli komandası Macarıstan yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma iyunun 10-da ölkəmizdə baş tutacaq.

Görüşün başlama saatı və stadionu barədə daha sonra məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, yığma martın 25-də Belarusla Bakıda yoldaşlıq matçında üz-üzə gələcək.

