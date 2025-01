Marsda su izlərinə rast gəlindi

NASA-nın "Curiosity" aparatı Marsın səthində su izləri müəyyən edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, izlər 3,7 milyard il əvvələ aiddir. İzlər açıq suda əmələ gəlmiş qədim dalğa izləridir. Bu tapıntılar planetin keçmişdə daha isti, daha sıx atmosferə malik olduğunu və maye suya ev sahibliyi etdiyini göstərir. Məlumatda deyilir ki, NASA-nın “Curiosity” aparatı 2012-ci ildən Marsı tədqiq edir. “Curiosity” bundan əvvəl planetin səthində qədim gölməçələri və göllərin izlərini aşkar etmişdi. Bu izlər yer üzündəki qumlu göl yataqlarında görünən kiçik dalğalara bənzəyir. Bu dalğalanmaların küləklə hərəkətə gələn suyun səthdə irəli-geri hərəkəti nəticəsində yarandığı güman edilir. Bu, suyun maye halında olduğunu, buzla örtülmədiyini göstərir.

Qeyd edək ki, Mars Yer kimi dərələri, vulkanları və qurumuş çay yataqlarına malik olsa da, atmosferində nəfəs almaq olmur, səthi soyuq və quraqdır.

