Neymar ayrılmaq üçün sərvət tələb etdi

“Əl-Hilal” zədələr səbəbilə uğurlu oyun nümayiş etdirə bilməyən Neymarla müqaviləni ləğv etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Neymarın klubla müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatacaq, lakin onun klubu ilə müqaviləsini bir il uzatmaq hüququ var. Məlumata görə, Neymar müqaviləni ləğv etmək üçün klubdan 65 milyon dollar tələb edib. Məlumata görə, “Əl-Hilal” futbolçunu heyətdən uzaqlaşdırıb.

Qeyd edək ki, məşqçi Xorxe Jezus Neymarın heyətdən uzaqlaşdırılması barədə açıqlama vermişdi. O Neymarın əvvəlki səviyyəsindən uzaq olduğunu ifadə edib. Məşqçi, “O, artıq bizim tanıdığımız Neymar deyil. O, əvvəlki səviyyəsindən çox uzaqdır. Bu səbəbdən o, artıq bizimlə olmayacaq" - deyə bildirmişdi. Neymarın karyerasını ABŞ-də davam etdirə biləcəyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. “Çikaqo Fayer" klubunun futbolçunu transfer etmək istədiyi irəli sürülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.