Azərbaycanda coğrafi məlumatlara dair yeni dövlət standartları qəbul edilib

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) AZS ISO 19103:2024 “Coğrafi məlumat. Konseptual sxemin dili”, AZS ISO 19108:2024 “Coğrafi məlumat - Müvəqqəti sxem”, AZS ISO 19109:2024 “Coğrafi məlumat - Tətbiq sxeminin qaydaları”, AZS ISO 19117:2024 “Coğrafi məlumat - Təsvir”, AZS ISO 19118:2024 “Coğrafi məlumat - Kodlaşdırma”, AZS ISO 19119:2024 “Coğrafi məlumat - Xidmətlər”, AZS ISO 19131:2024 “Coğrafi məlumat - Məlumat məhsulunun spesifikasiyası”, AZS ISO/TS 19139-1:2024 “Coğrafi məlumat - XML sxeminin həyata keçirilməsi - 1-ci hissə: Kodlaşdırma qaydaları”, AZS ISO 19142:2024 “Coğrafi məlumat - Veb xidmətlərin xüsusiyyətləri”, AZS ISO 19144-1:2024 “Coğrafi məlumat - Təsnifat sistemləri - 1-ci hissə: Təsnifat sisteminin strukturu”, AZS ISO 19157-1:2024 “Coğrafi məlumat - Məlumatların keyfiyyəti” dövlət standartlarını qəbul edib.

Metbuat.az AZSTAND-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən standartlar coğrafi məlumatların toplanılması, saxlanılması, mübadiləsi, idarə edilməsi, modelləşdirilməsi, zamanla əlaqəli dəyişikliklərin izlənilməsi, məlumatların vizualizasiyası, kodlaşdırılması və təqdim olunması prosesləri haqqında qaydaları müəyyən edir.

Eyni zamanda standartların tətbiqi fərqli qurumlar arasında məlumatların vahid texniki platforma üzərindən istifadəsinə, dövlət qurumları və ictimaiyyət üçün məkan məlumatlarına şəffaf və asan çıxış imkanlarına, habelə rəqəmsal hökumət və rəqəmsal iqtisadiyyat təşəbbüslərinin həyata keçirilməsinə şərait yaradacaq.

Yeni dövlət standartları “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları” (AZSTAND/TK 05) standartlaşdırma üzrə Texniki Komitədə müzakirəyə çıxarılıb və İnstitut onları təsdiqləyərək Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin Dövlət Fonduna daxil edib.

