"Real" və "Barselona" bu futbolçu üçün savaşır - İlin transferi

"Bavariya" almaniyalı futbolçu Coşua Kimmixlə razılığa gələ bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. Bildirilir ki, "Barselona", “Liverpul”, "Mançester Siti" və “Real Madrid” futbolçunu azad agent kimi heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib. Məlumata görə, "Bavariya"nın idman direktoru Maks Eberl Kimmixlə müqaviləni yeniləmək üçün işləyir. Ancaq razılığın əldə olunmaması klubda böhrana səbəb olub. Xəbərdə deyilir ki, “Barselona”nın hazırki məşqçisi Hansi Flik “Bavariya”da işləyəndə futbolçu onun rəhbərliyi altında çalışıb. Buna görə, onlar arasında yaxşı münasibətlər var.

Pep Qvardiolanın rəhbəri olduğu "Mançester Siti" də bu yarışda ən güclü namizədlərdən biridir. "Liverpul"un da adı Kimmixlə hallanırdı, lakin son xəbərlərə görə ingilis nəhəngi transfer yarışından geri çəkilib.

