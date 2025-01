"Real" futbol tarixində ilki gerçəkləşdirdi - Belə uğur olmamışdı

“Real Madrid” ötən mövsümü 1,04 milyard avro gəlirlə başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən mövsüm La Liqa və Çempionlar Liqası çempionu olan "Real Madrid"in qazandığı kuboklar da gəlirlərini artırıb. Bu futbol tarixində rekord gəlir hesab olunur. Ötən mövsümü 1,04 milyard avro gəlirlə başa vuran “Real Madrid”, tarixdə 1 milyard həddini keçən ilk futbol klubu olub. “Real” həm də gəlir həcminə görə, ardıcıl ikinci dəfə birinci yeri tutub. Hesabatda həmçinin bildirilib ki, “Santiago Bernabeu”nun təmiri də gəlirləri artırıb. Məlumata görə, “Real Madrid”i 837 milyon avro ilə “Mançester Siti” və 805 milyon avro ilə PSJ izləyir. Siyahıda İngiltərə klubları üstünlük təşkil edib.

“Mançester Siti” yalnız yayım gəlirlərinə görə birinci yerdədir. “Santiago Bernabeu” stadionunun təmiri ilə bilet gəlirlərini 103 faiz artıraraq 248 milyon avroya çatdıran “Real Madrid”, yayım hüquqlarından 316 milyon avro, sponsorluq müqavilələrindən isə 482 milyon avro qazanıb.

