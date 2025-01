"Barselona" ulduz futbolçu ilə müqavilə imzaladı

“Barselona” “Yuventus” klubu ilə anlaşan Ronald Arauxonu fikrindən daşındıra bilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Barselona” futbolçu ilə yeni müqavilə imzalayıb. “Mundo Deportivo”nun məlumatına görə, yeni müqavilənin müddəti 2031-ci ilə qədərdir. Xəbərdə deyilir ki, futbolçunun klubla müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşırdı.

Qeyd edək ki, Avropa mətbuatında yer alan xəbərlərə görə, mövsümün fasiləsində müdafiəsini gücləndirmək istəyən "Yuventus" Arauxo ilə maraqlansa da, transfer reallaşmayıb. Futbolçunun “Yuventus”la anlaşdığı və İtaliya klubunun “Barselona”ya təklif irəli sürdüyü barədə iddialar dərc edilmişdi. Bəzi mənbələr “Barselona”nın Arauxonu türk futbolçu Kenan Yıldızla mübadilə etmək istədiyini irəli sürmüşdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.