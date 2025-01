İsrail höküməti bu gün 200 fələstinli girovu azad edib.

Metbuiat.az xəbər verir ki, bu barədə “Al Jazeera“ məlumat yayıb.

İsrail Qəzza ilə atəşkəs razılaşması çərçivəsində azad edilən 4 israilli qadının müqabilində 200 fələstinli girovu azad edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.