İsmayıllı sakini pnevmaniya xəstəliyindən ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Hacıhətəmli kənd sakini Nəbiyev Bəhlul Nurəddin oğlu pnevmaniya xəstəliyindən ölüb.

Araşdırma aparılır.

