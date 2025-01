1986-cı ildə Antarktika buzlağından qopan və bir il öncə açıq okeana çıxan dünyanın ən böyük aysberqi "A23a" kütləsinin təxminən 9%-ni itirib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Arktika və Antarktika Tədqiqat İnstitutunun (AARI) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, aysberq son vaxtlar ərimə səbəbindən ölçüsündə kiçilməyə başlayıb.

Hazırda "A23a" Cənubi Corciya adası yaxınlığında üzür.

