“Beynəlxalq Bank” SMS bildiriş xidmətində tarif dəyişikliyi tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fevralın 17-dən etibarən SMS xəbərdarlıq tarifinin ödənişli olduğu kartlar üzrə xidmət haqqı 3 AZN olacaq.

