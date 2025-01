​ABŞ Suriyanın yeni hakimiyyətinə bu məlumatları ötürür

Birləşmiş Ştatlar “İslam Dövləti” terror qruplaşmasının yaratdığı ümumi təhlükəyə qarşı çıxmaq məqsədilə gizli kəşfiyyat məlumatlarını Suriyanın yeni hökumətinə ötürdü.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Vaşinqton Post” rəsmi mənbələrə istinadla yayıb.

Bildirilib ki, ABŞ kəşfiyyat rəsmiləri Suriyanın yeni rəhbərliyinin əsasını təşkil edən “Heyət Təhrir əş-Şam” qruplaşması ilə əlaqə saxlayır və üzbəüz görüşürlər. Görüşlər və kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi HTŞ 8 dekabrda hakimiyyəti əl aldıqdan 2 həftə sonra başlayıb.

Qeyd edilir ki, məhz bu kəşfiyyat məlumatları sayəsində Suriyanın yeni təhlükəsizlik qüvvələri məşhur Seyidə Zeynəb ziyarətgahına planlaşdırılan hücumun qarşısını alıb.

