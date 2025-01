“Barselona” “Valensiya”ya 7 qolla qalib gəldi

İspaniya La Liqasında XXI turun növbəti oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Barselona” doğma meydanda “Valensiya”nı qəbul edib. Kataloniya təmsilçisi “yarasalar”ı meydana çıxmağa peşiman edib. Matç ev sahiblərinin 7:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

“Barselona”nın heyətində qolları Frenki De Yonq, Ferran Torres, Rafinya, Fermin Lopez (2 qol) və Robert Levandovski vurublar. Rəqibdə isə Sezar Tarreqa avtoqol müəllifi olub. “Valensiya”nın yeganə qoluna Huqo Duro imza atıb.

Bu nəticədən sonra xallarını 42-yə çatdıran “Barselona” 3-cü pilləyə yüksəlib. Qonaqlar isə 16 xalla 19-cu yerdə qalıb.

