AzTV-də AZAL-a məxsus təyyarənin Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğraması ilə bağlı yeni süjet hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, süjetdə Moskvanın Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərə toxunulub.

Qeyd olunub ki, Azərbaycanın tarixində olan bütün faciələrin ortaq nöqtəsi Rusiyadır. Bura XIX əsrdə Azərbaycanın parçalanması da daxildir.

Bildirilib ki, Rusiya zaman-zaman imzasına xilaf çıxıb. Kreml ermənilərin arxasında dayanaraq Azərbaycan və azərbaycanlılara qarşı cinayətlər, soyqırımılar törətdirib.

AzTV-nin süjetində vurğulanıb ki, Xocalıda dinc insanlara qarşı soyqırımı törədənlər arasında Rusiyaya məxsus 366-cı motoatıcı alay da vardı. Eyni zamanda, Ermənistan Moskvanın yardımı ilə Azərbaycan ərazilərini işğal etmişdir.

Bu barədə daha ətraflı videoda:

