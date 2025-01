Bu müəllimlər barədə qərar verildi - İşləyə bilməyəcəklər

Məhkəmə sertifikasiyadan kəsilən müəllimlərin tələbini rədd edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 2024-cü ildə keçirilmiş sertifikasiya prosesində iştirak etmiş, amma imtahanın nəticəsi ilə razılaşmayan bəzi müəllimlərin məhkəmələrdə qaldırdıqları iddialar təmin edilməyib.

Sertifikasiya prosesində uğur qazana bilmədiyi üçün əmək müqaviləsinə xitam verilmiş Sumqayıt şəhəri 13 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin keçmiş ibtidai sinif müəllimi İsmayılova Ramilə Ədalət qızının təkrar sertifikatlaşdırmanının nəticələrinin ləğv edilməsi və işə bərpa barədə iddia tələbi Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin qətnaməsi ilə təmin edilib. Qətnamədən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində işə baxılıb və Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin qətnaməsinin ləğv edilməsi, iddia tələbinin rədd edilməsi barədə yeni qətnamə qəbul edilib.

İmtahanda adından başqa şəxsin iştirak etdiyi müəyyən edilərək sertifikatlaşdırma nəticəsi ləğv edilmiş və sertifikatlaşdırmadan keçmədiyi üçün əmək müqaviləsinə xitam verilmiş Sumqayıt şəhər 22 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Teymurova İlhamə Mayis qızının işə bərpa barədə iddiası Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin qətnaməsi ilə rədd edilib.

Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi faktı təsdiqləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.