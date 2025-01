​“Qiyamət saatı”na müdaxilə edildi

“Qiyamət saatı” gecə yarısına bir saniyə də yaxınlaşaraq, 89 saniyə qalmış olaraq yenilənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, simvolik saat “Qiyamət saatı” nüvə müharibəsi, iqlim dəyişikliyi və bəşəriyyətin üzləşdiyi digər qlobal təhlükələrə diqqəti cəlb etmək üçün 1947-ci ildə Çikaqo Universitetində Atom Alimləri Bülleteni tərəfindən yaradılıb. Atom Alimləri Elm və Təhlükəsizlik Şurasının bülleteninin sədri Daniel Holtz bildirib ki, dünya bəşəriyyət üçün mövcud olan təhdidlərin həllində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edə bilməyib. Buna görə də, saat irəli çəkilib.

Açıqlamada deyilir ki, hazırki vaxt dünyanın indiyə qədər gecə yarısına ən yaxın olduğu vaxtdır. Ötən il saatın əqrəbləri gecə yarısına 90 saniyə qalmış olaraq tənzinlənmişdi.

