Filippin Çinə təklif irəli sürdü

Filippin Prezidenti Ferdinand Markos Çinə təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Filippin Pekinə mübahisəli Cənubi Çin dənizində aqressiv davranışını dayandırması müqabilində ABŞ istehsalı olan orta mənzilli "Typhon" raket sistemini ölkəsindən çıxarmağı təklif edib. Çini mübahisəli Cənubi Çin dənizindəki aqressiv mövqeyindən əl çəkməyə çağıran Markos, Çini danışıqlara səsləyib. O, Çini Filippin torpaqlarına iddia etməyi dayandırmağı çağırıb.

Qeyd edək ki, “Associated Press”ə danışan yüksək səviyyəli Filippin rəsmisi, orta mənzilli idarə olunan “Tomahawk” qanadlı raketləri və SM-6 zenit raketlərini vura bilən silah sisteminin şimaldan paytaxt Manilanın yaxınlığındakı strateji bölgəyə yerləşdirildiyini ifadə edib. Filippin rəsmisi bildirib ki, ABŞ raket sistemi indi Cənubi Çin dənizində gərginliyin artdığı bölgəyə daha yaxındır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.