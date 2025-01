Əli Əsədov pakistanlı nazirlə strateji tərəfdaşlıq məsələlərini müzakirə etdi

Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov yanvarın 31-də Pakistan İslam Respublikasının özəlləşdirmə, investisiya və kommunikasiya üzrə federal naziri Abdul Alim Xan ilə görüşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, görüşdə Azərbaycan-Pakistan dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin bütün sahələrdə dinamik inkişafından məmnunluq ifadə edilib.

Azərbaycan Prezidentinin ötən il Pakistana baş tutmuş dövlət səfəri nəticəsində ölkələrarası münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyduğu vurğulanıb.

Söhbət zamanı Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin iqtisadiyyat, ticarət, sərmayələr və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

