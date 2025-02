Rusiyada bu tarixdə yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə minəcək

2025-ci il fevralın 5-də Rusiyada miqrasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş iki yeni qanun qüvvəyə minəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodin özünün “Telegram” kanalında yazıb.

Fevralın 5-dən qeyri-qanuni miqrantların deportasiyasının sadələşdirilmiş proseduru qüvvəyə minir. Artıq polis əməkdaşları ölkədə qanunsuz yollarla məskunlaşan xarici vətəndaşları məhkəmə qərarı olmadan deportasiya edə biləcəklər. Bu tədbir təhlükəsizliyin artırılmasına yönəlib”, -deyə Rusiya parlamentinin spikeri qeyd edib.

Miqrasiya qaydalarının pozulmasına görə inzibati məsuliyyət də nəzərdə tutulur. Rusiyaya giriş və çıxış qaydalarının pozulmasına, habelə nəzarət edilən şəxslərin reyestrinə daxil edilmiş miqrantlara xidmət göstərməyə görə məsuliyyət müəyyən edilir. Rusiyada yaşamaq üçün qanuni əsası olmayan və nəzarət edilən şəxslərin reyestrinə daxil edilmiş əcnəbilər olduqları yer barədə polisə məlumat verməlidirlər. Onlar mənzil və ya avtomobil ala, kredit götürə, evlənə və ölkə daxilində sərbəst şəkildə hərəkət edə bilməyəcəklər.

