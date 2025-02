"ChatGPT" yeni süni intellekt modelini təqdim etdi

2024-cü ilin dekabrında təqdim edilən “o3-mini” süni intellekt modeli artıq “OpenAI”ın “ChatGPT” çat-botuna və API platformasına inteqrasiya olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “ChatGPT plus” və “Team” paketlərinə abunə olmuş istifadəçilər gündə 150-yə qədər sorğu göndərmək imkanı qazanıblar.

Eyni zamanda aylıq 200 ABŞ dolları ödəniş tələb edən “Pro” tarif planında hər hansı sorğu limiti tətbiq edilmir. Pulsuz istifadəçilər üçün məhdudiyyətlərin hansı səviyyədə olacağı barədə hələlik rəsmi məlumat verilməyib.

