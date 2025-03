"ChatGPT"nin yeni funksiyası gəlir

OpenAI dünyanın ən məşhur süni intellekt chatbotu olan ChatGPT-ni özünün video yaradan modeli Sora ilə birləşdirməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hazırda ChatGPT, OpenAI-nin DALL-E 3 modelinin köməyi ilə danışıq əmrləri əsasında şəkillər yarada bilir. Bu yeni inteqrasiya ilə, ChatGPT həmçinin videolar yaratmaq imkanı əldə edə bilər.

Sora və ChatGPT-nin birləşməsi artıq texnologiya həvəskarları arasında böyük marağa səbəb olub. Mütəxəssislər isə proqnozlaşdırırlar ki, bu funksiyanın tətbiqi zəhmət tələb edən bir iş olduğundan, bütün ChatGPT istifadəçiləri üçün əlçatan olmaya bilər. Video yaratma imkanı, çox güman ki, yalnız ChatGPT-nin premium abunəlik səviyyələrindəki istifadəçilərə təqdim olunacaq.

