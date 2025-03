​“WhatsApp” "Əllər yuxarı" funksiyasını gətirdi - Sıxanda bu baş verəcək

“WhatsApp” videozəngə yeni funksiyalar əlavə edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni xüsusiyyətlərə emoji reaksiyaları və “Əlləri yuxarı” funksiyası daxildir. Bildirilir ki, yenilik iştirakçıların video zənglərdə daha interaktiv və rahat ünsiyyət qurmasına imkan verəcək. İstifadəçilər zəng zamanı gördükləri vəziyyətə reaksiya vermək üçün bəyənmə, təbəssümlü üz, şok üz, ağlayan üz və əllərini birləşdirən kimi emoji seçimlərindən seçim edə biləcəklər. Bu, çox istifadəçisi olan söhbətlərdə xüsusilə faydalı olacaq. Emojilər görüş zamanı emosiyaların ötürülməsini daha asan və başa düşülən edəcək ki, bu da istifadəçilərin daha rahat ünsiyyət qurmasına kömək edəcək. Emojilər iştirakçılara zəng zamanı qarşı tərəfin sözünü kəsmədən sual vermək və ya söhbətə qoşulmaq istədiklərini bildirməyə imkan verir.

"Əllər yuxarı" işarəsinə klikləməklə, digər iştirakçılara danışmaq sorğusu göndərilə bilər. Bu xüsusiyyət böyük qruplarda sakitliyi qorumaq üçün xüsusilə faydalıdır. İştirakçılar danışmaq istədikləri zaman danışığı kəsmədən xüsusi işarə ilə anons edə biləcəklər ki, bu da daha axıcı söhbət təcrübəsini təmin edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.