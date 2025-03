​“WhatsApp” yeni mesaj pəncərəsi yaratdı - Yazışmağa ehtiyac qalmır

“WhatsApp” süni intellektlə bağlı yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik Meta AI ilə bağlıdır. Yenilik istifadəçilərə daha böyük yeniliklər təqdim edir. Yeniliyə əsasən istifadəçilər “WhatsApp”ın söhbət ekranında Meta AI üçün düymənin olduğunu müşahidə edəcəklər. Bu düyməyə toxunan istifadəçi Meta AI üçün xüsusi olaraq hazırlanmış söhbət səhifəsini müşahidə edəcək. Bu söhbət səhifəsi “WhatsApp”ın ənənəvi söhbət səhifəsindən daha funksional olacaq. Bu səhifə sayəsində Meta AI ilə yazışmağa ehtiyac qalmayacaq. Meta AI bu səhifədə istifadəçini dinləyəcək.

Meta AI ilə yazışmaq istəyən istifadəçilər bu funksiyadan istifadə etməməyi seçə bilərlər. Yeni funksiya “WhatsApp”ın beta versiyasında müşahidə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.