Mehriban Əliyeva gəncləri təbrik etdi - FOTO

Azərbaycan Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 2 Fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan gənclərinə təbriklərini çatdıran Mehriban Əliyeva paylaşımında qeyd edib:

“Qoy hər bir gəncimiz öz zəkası, biliyi, bacarığı, qələbə və nailiyyətləri ilə xalqımızı hər zaman qürurlandırsın!”

Qeyd edək ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1997-ci il fevralın 2-də imzaladığı fərmana əsasən, fevralın 2-si Azərbaycan Gəncləri Günü elan olunub.

