Bazarda qiymətlər niyə artıb? - AÇIQLAMA

"Azərbaycanda bahalaşma və qiymət artımı xüsusilə Yeni il və Novruz bayramları ərəfəsində daha da sürətlənir. Bunun əsas səbəbi tələbatın artmasıdır. İnsanlar bayram süfrələri üçün daha çox alış-veriş etdikcə, bazarda tələb yüksəlir və nəticədə qiymətlər artır".

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib.

Onun sözlərinə görə, bazarlarda qiymət artımının digər səbəbləri də var:

"Məsələn, mövsümi faktorlar qiymət artımına təsir edir. Yerli məhsulların bazardan tədricən çəkilməsi və yeni kənd təsərrüfatı məhsullarının hələ bazara çıxmaması müəyyən ərzaq qıtlığı yaradır ki, bu da qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olur. Ən mühüm səbəblərdən biri isə Azərbaycanın ərzaq məhsullarında idxaldan yüksək dərəcədə asılı olmasıdır. Ölkədə bazarın təxminən 70-75%-i idxal məhsulları ilə təmin edilir. Buna görə də, xaricdə baş verən qiymət dəyişiklikləri, logistika xərcləri və nəqliyyat problemləri daxili bazara təsir göstərir və qiymət artımına gətirib çıxarır".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

