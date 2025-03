Rusiyanın Əməkdar artisti Tatyana Qovorova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa 84 yaşında kəskin ürək çatışmazlığından təcili tibbi yardım maşınında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o 1970-ci ildə filmlərdə çəkilməyə başlayıb və ilk dəfə "Stroqanovlar" dramında "Kseniya Bakulina" rolu sayəsində şöhrət qazanıb.

Aktrisa "Qəribə qadın", "Kənd əhvalatı", "Beyaz rəqs" filmlərində və "Ölümcül qüvvə" serialında da rol alıb.

