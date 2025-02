Sahibsiz küçə itlərini hara şikayət edək? - AÇIQLAMA

Redaksiyamızın qaynar xəttinə gələn zənglərin və mesajların əksəriyyəti küçə itlərinin çoxluğu və hücumları ilə bağlıdır. Vətəndaşlar sahibsiz küçə itlərini hara və necə şikayət edəcəkləri ilə bağlı çətinlik yaşayırlar. Onlar bildirirlər ki, bununla bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət etsələr də, heç bir cavab ala bilməyiblər.

Ölkədə sahibsiz heyvanlarla bağlı məsələlər ilə “Toplan” və “IDEA” İctimai Birliyi məşğul olurlar. Təəssüflər olsun ki, həmin qurumlardan geridönüş ala bilməyən sakinlər bəzən həll yolunu heyvanları kütləvi şəkildə öldürməkdə görürlər. Təbii ki, qanunvericilikdə bununla bağlı cəza tədbirləri mövcuddur.

Bəs heyvanlara zərər vermədən, heç bir məsuliyyətə cəlb olunmadan, hüquqi yolla sahibsiz küçə itlərindən necə qurtulmaq üçün hansı işlərin görülməsinə ehtiyac var?

Mövzu ilə əlaqədar vəkil Turan Abdullazadə Metbuat.az-a bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “yaşayış məntəqələrində it, pişik və ya digər ev heyvanlarının saxlanması” qaydalarına əsasən, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, dövlət sanitariya nəzarəti, daxili işlər və yerli icra hakimiyyəti orqanları şəxslərin bu qaydalara əməl etmələrinə nəzarəti həyata keçirir:

“Sahibsiz heyvanlara qarşı mübarizə tədbirlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər. Yəni vətəndaşlar sahibsiz heyvanlarla bağlı şikayətlərini yerli icra hakimiyyəti orqanına etməlidirlər. Vətəndaşların müraciəti əsasında lazımi tədbirlər görülməlidir. Sahibsiz heyvanlar problem yaratdıqları halda əziyyətlərə, ağrılara məruz qoymayan üsullarla onların sayının azaldılması üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Tutulan sahibsiz heyvanlar müvafiq sığınacaqlarda saxlanılmalıdır.

Müvafiq qanunvericilik bazası mövcud olsa da, Azərbaycanda heyvan hüquqları kifayət edəcək səviyyədə qorunmur. Bir vəkil kimi düşünürəm ki, heyvan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həm qanunvericilik aktlarına dəyişiklik edilərək heyvanlara qarşı zorakılıq aktları ilə bağlı məsuliyyətin dərəcəsi ağırlaşdırılmalı, cərimənin məbləği artırılmalı, həm də əməli-maarifləndirici tədbirlər gücləndirilməlidir”.

T. Abdullazadə vətəndaşları bu cür hadisələrə qarşı həssas davranış nümayiş etdirməyə dəvət edib. Həmçinin heyvanlara qarşı rəhmsiz davranış gördükləri təqdirdə dərhal video çəkiliş edərək aidiyyəti qurumlara və şəxslərə göndərmələrini tövsiyyə edib:

“Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 274-cü madəsinə əsasən heyvanlarla rəhmsiz davranmaqla onların şikəst və ya tələf edilməsinə görə 500 manat məbləğində cərimə edilir. Qardaş Türkiyədə 2008-ci il “Heyvanları qoruma qanununda” isə ev heyvanını qəsdən öldürməyə görə 6 aydan 4 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq edilə bilər. İXM-nin 290-cı maddəsində heyvanların saxlanılması qaydalarının pozulmasına dair müddəalar öz əksini tapıb.

İt, pişik və digər ev heyvanlarının saxlanılması qaydalarının pozulmasına, yəni ev heyvanlarının qadağan edilmiş yerlərdə saxlanılmasına, qidalandırılmasına, gəzdirilməsinə və ya yetişdirilməsinə; itlərin cilovsuz, iri itlərin isə həmçinin buruntaqsız ümumi məhəllələrdə və ya küçələrdə gəzdirilməsinə; ev heyvanlarının insanların üzərinə saldırılmasına 200 manat məbləğində cərimə edilir. Bu xətalar nəticəsində zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına yüngül bədən xəsarətinin yetirilməsinə və ya zərər çəkmiş şəxsə maddi zərər vurulmasına görə isə 800 manatdan 1000 manatadək məbləğdə cərimə edilir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



