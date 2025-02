Məşhur plastik cərrahın lisenziyası ləğv edildi - FOTO

Tanınmış plastik cərrah Sevinc Heydərovanın lisenziyası ləğv edilib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə qərar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilib.

Qərara əsasən, Sevinc Heydərovanın plastik cərrah kimi fəaliyyət göstərməsinə dair sertifikasiya şəhadətnaməsi ləğv olunub.

Əldə etdiyimiz məlumata görə, Sevinc Heydərova ilə bərabər 10-a yaxın plastik cərrahın lisenziyası ləğv edilib.

Sevinc Heydərova ilə əlaqə saxlamağa çalışsa da, telefona köməkçisi cavab verib.

O, saytımıza açıqlamasında hazırda işləmədiklərini və Sevinc Heydərovanın ölkə xaricində olduğunu, bir ay sonra Bakıya qayıdacağını qeyd edib.

Köməkçisi Sevinc Heydərovanın lisenziyasının ləğv edilməsindən xəbərsiz olduğunu bildirib.

"İnternational Medical Centre"dən də saytımıza bu barədə açıqlama verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.