Lənkəran rayonunda güclü yağışlar nəticəsində bəzi əraziləri su basıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər mərkəzini, eləcə də rayonunun Girdəni, Kosalar və Şiləvar kəndlərində bəzi əraziləri su basıb.

Yağıntılar nəticəsində bölgədəki çaylarda suyun səviyyəsi yüksəlib. Məlumata görə, düşən yağıntının miqdarı Lənkəranda 133 mm-dək olub.

Fövqəladə Hallar Nazirliyi vəziyyəti nəzarətdə saxlayır və zərərçəkmiş əhaliyə yardım göstərir.



Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



