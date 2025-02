"Qarabağ" "Səbail"ə qalib gəldi - Azərbaycan Kuboku

"Qarabağ" futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk oyununda "Səbail"ə qalib gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “ASCO Arena”da baş tutan matçda Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv minimal hesablı qələbəyə sevinib.

Yeganə qolu 35-ci dəqiqədə Yassin Benzia meydan sahiblərinin qapısından keçirib.

Tərəflər arasında cavab qarşılaşması fevralın 27-də reallaşacaq.

Qeyd edək ki, bu raundun əvvəlki görüşlərində "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"i 2:0, "Araz-Naxçıvan" isə "Zirə"ni doğma meydanda 1:0 hesabı ilə məğlub edib. "Sabah" - "Sumqayıt" matçında isə hesab açılmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.