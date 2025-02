Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Adıyamanda zəlzələnin iki illiyinə həsr olunmuş mərasimdə təbii fəlakət zamanı edilən yardımlarla bağlı Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Rəşad Məmmədova mükafat təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“İlk xatirəmiz Azərbaycana olsun. Şəxsim və millətim adına çox təşəkkür edirik. Bir olaq, qardaş olaq, bərabər olaq” deyə, Ərdoğan azərbaycanlı səfirə mükafatı təqdim edərkən deyib.

