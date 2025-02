Yanvarın 5-i axşam saatlarından etibarən Qarabağ bölgəsində hava şəraiti kəskin dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xankəndi, Xocalı və Ağdərə rayonlarına yağan qarın hündürlüyü 10-15 sm-ə çatıb.

Xankəndinin ecazkar qar mənzərəli görüntüsün təqdim edirik:

