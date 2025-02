Ötən il Azərbaycanda doğulan körpələrə ən çox verilən dini adlar məlum olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ötən il yenidoğulanlara verilən adlar arasında ilk üç yerdə Əli (1389), Hüseyn( 1384) və Zəhra (1241) dayanır.

Bundan başqa, Zeynəb (1261), Məryəm( 1244), Yusif (1191), Fatimə (942) adları da üstünlük təşkil edib.

Həmçinin 882 uşağa Ömər, 747 uşağa Məhəmməd, 663 uşağa Mədinə, 624 uşağa Adəm, 475-nə Mehdi, 447 uşağa Xədicə, 390 uşağa isə Həsən adı verilib.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

