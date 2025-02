Şri-Lankada bütün ölkə boyu elektrik enerjisi kəsilib.

Metbuat.az CNN Türk-ə istinadən xəbər verir ki, qəzanın meymunun elektrik şəbəkəsinin transformatoru ilə təmas etməsi nəticəsində baş verdiyi açıqlanıb.

Yerli vaxtla saat 11:30-da başlayan fasilə nəticəsində adadakı xəstəxanalar və müəssisələr generatorlarla işləməyə məcbur olub.

