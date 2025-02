Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Türkiyə Respublikası Hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”i təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Rəsmi qəzetə”də məlumat dərc edilib.

Bildirilib ki, sənəd Azərbaycan və Türkiyə arasında 2024-cü ilin martın 6-da Ankarada imzalanıb.

