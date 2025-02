Şamaxıda 27 yaşlı qadın dəm qazından boğulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, şəhər sakini 1998-ci il təvəllüdlü Məmmədova Ləman İnqilab qızı yaşadığı evdə dəm qazından boğularaq ölüb. Onun meyiti aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.