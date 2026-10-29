Dərinin sağlam və gənc görünməsi üçün düzgün qidalanma mühüm rol oynayır. Vitamin və antioksidantlarla zəngin qidalar kollagenin qorunmasına, dərinin elastikliyinin yaxşılaşmasına kömək edir.
Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislər meyvə-tərəvəzlərin, sağlam yağların və fermentləşdirilmiş qidaların dəri sağlamlığı üçün faydalı olduğunu bildirir.
Kök, bibər, pomidor və manqo antioksidantlarla zəngindir. Sitrus meyvələrində olan C vitamini isə kollagen istehsalını dəstəkləyir və dərinin sağlam görünməsinə kömək edir.
Badam, qoz, toxumlar və zeytun yağı dərinin nəmini qorumağa kömək edir. Somon, sardina və skumbriya kimi yağlı balıqlardakı omeqa-3 yağ turşuları isə iltihabın azalmasında rol oynayır.
Meyvə, tərəvəz, paxlalılar və tam taxıllar bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir. Qatıq, kələm turşusu və kimçi kimi fermentləşdirilmiş qidalar da faydalı ola bilər. Bağırsaq sağlamlığı ilə dəri arasındakı əlaqə araşdırılmağa davam edir.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, balanslı qidalanma ilə yanaşı, günəşdən qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək də dərinin sağlam qalmasına kömək edir.