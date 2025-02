"Real"ın istədiyi ulduz futbolçu məlum oldu - 100 milyonluq transfer

“Real Madrid” mövsümün sonunda transfer etmək istədiyi ulduz futbolçunun adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” “Arsenal”ın futbolçusu Uilyam Salibanı transfer etmək istəyir. “RMC Sport”un məlumatına görə, “Arsenal” fransız futbolçunun klubdan getməsini istəmir. Buna görə də, onun üçün yüksək transfer məbləği müəyyən edilib. Bildirilir ki, transfer yüksək məbləğ təklif ediləcəyi təqdirdə reallaşa bilər. “Arsenal”ın İngiltərə Premyer Liqasının ən yaxşı müdafiəçilərindən biri hesab edilən futbolçu üçün 100 milyon dollardan çox məbləğ tələb etdiyi deyilir. Transfer reallaşarsa, bu ən bahalı müdafiəçi transferi olacaq. Bundan əvvəl “Mançester Yunayted”in Harri Maguir üçün 99,7 milyon dollar ödəyərək, ən bahalı müdafiəçi transferini reallaşdırmışdı.

Qeyd edək ki, Uilyam Salibanın “Arsenal”la müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır. Futbolçu “Arsenal”ın heyətində 116 oyunda forma geyinib və 7 dəfə fərqlənib.

