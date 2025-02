İki ulduz futbolçu dəyişdirilir - İlin mübadiləsi

"Mançester Yunayted" və "Yuventus" Josşua Zirkzee ilə Duqlas Luizi dəyişdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, mübadilə mövsümün sonunda reallaşa bilər. İtaliyanın “Tuttosport” qəzetinin məlumatına görə, "Mançester Yunayted" yarımmüdafiə xəttini gücləndirmək üçün Duqlas Luiz üçün mövsümün fasiləsində təklif irəli sürsə də, rədd edilib. Bildirilir ki, "Yuventus"un transfer siyahısında olan Josşua Zirkzee ötən mövsüm "Bolonya"dan "Mançester Yunayted"ə transfer olunub. Lakin forvard uğurlu oyun nümayiş etdirə bilməyib. Zirkzee Premyer Liqa, İngiltərə Kuboku və EFL Kuboku matçlarında 5 dəfə fərqlənib. O, Avropa Liqasında 7 matçda qol vura bilməyib. Klublar heyətdəki problemlərini həll etmək üçün oyunçuları dəyişmək istəyir.

İki futbolçunun ümumu transfer dəyərinin 100 milyon avro olduğu bildirilir.

