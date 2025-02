Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına bugünə qədər daxil olan bütün müraciətlərə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov qurumun bu gün keçirilən iclasında deyib.

Onun sözlərinə görə, quruma sabah da müraciət daxil olmasa, proses yekunlaşdırıla bilər.

