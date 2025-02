Polisə ictimai dəstək verənlərin geyimlərinin üzərinə “Mülki inspektor” sözləri yazılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının qərarı ilə “İctimai asayişin qorunmasında iştirak edən vətəndaşların xüsusi geyim formasının, döş nişanının və vəsiqəsinin təsviri və nümunələri”ndə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Bundan əvvəl həmin geyimlərin üzərində “Polisə ictimai dəstək” yazılıb.

