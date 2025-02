Tramp Putinlə razılaşdı - Müharibə bitməlidir

ABŞ Prezidenti Donald Tramp sosial media hesabında rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığı ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putinlə məhsuldar telefon danışığı keçirdiyini və ortaq sahələrlə bağlı bir çox mövzunu müzakirə etdiklərini bildirən Tramp, ABŞ və Rusiya arasında birgə çalışmanın hər iki ölkəyə fayda verəcəyini bildirib. Tramp bildirib ki, tərəflər Ukraynada müharibəni yekunlaşdırmaq istəyir. Tramp “Rusiya-Ukrayna müharibəsində milyonlarla ölümü dayandırmaq istəyirik, bunu hər ikimiz etməyə razılaşdıq. Biz bir-birimizlə görüşmək də daxil olmaqla, çox yaxından işləmək barədə razılığa gəldik. Biz həmçinin razılaşdıq ki, komandalarımız dərhal müharibənin dayandırılması üçün danışıqlara başlayacaq və biz bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiyə zəng etməklə başlayacağıq", - deyə bildirib.

Tramp qeyd edib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün danışıqlarda ABŞ dövlət katibi Marko Rubio, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Con Ratkliff, milli təhlükəsizlik müşaviri Mayk Vals və Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndə Stiv Vitkoff iştirak edəcək.

