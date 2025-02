Azərbaycanda həkim vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Terapiya şöbəsinin müdiri, kardioloq İlqar Orucov 48 yaşında dünyasını dəyişib.

O, qaraciyər sirrozundan əziyyət çəkirmiş.

Qeyd olunur ki, İ.Orucov komadan ayılmayıb.

