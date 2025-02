Narkotik daşıyan 30 ilin müəlliminə hökm oxundu

Naxçıvan Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik vasitələr keçirməkdə təqsirləndirilən Sadegh Ebarhımının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.

Metbuat.az tns.az-a istinadən xəbər verir ki, prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub.

Məhkəmənin hökmü ilə S. Ebarhımı 6 il azadlıqdan məhrum edilib.

İttihama görə, təqsirləndirilən şəxs idarə etdiyi “SCANIA” markalı, 16AA323/16AA324 qeydiyyat nişanlı şəxsi yük maşını ilə İrandan Azərbaycana keçərkən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunun inzibati ərazisində yerləşən "Şahtaxtı" gömrük postunda saxlanılıb. Aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində avtomobilin kabinəsində, alt yatağın altında hazırlanmış xüsusi yerdən 7 bükümdə ümumi təmiz çəkisi 1508,075 qram qurudulmuş marixuana və 24 bükümdə ümumi təmiz çəkisi 7882,581 qram həşiş aşkarlanıb. Məlum olub ki, həmin şəxs narkotik vasitələri İrandan Azərbaycana, buradan isə Bolqarıstana aparmaq istəyib.

Xatırladaq ki, Sadegh Ebarhımı 30 il müəllim işləyib. İki il əvvəl müəllimlik fəaliyyətini dayandıran Ebarhımı şəxsi avtomobili ilə ölkələrarası yükdaşıma ilə məşğul olub.

