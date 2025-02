Ağır qəzada yaralananların vəziyyəti açıqlandı

Yevlaxda "KİA" markalı minik avtomobilinin aşması 4 nəfərin xəsarəti ilə nəticələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, TƏBİB-dən yaralananların vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verilib.

Bildirilib ki, 15.02.2025-ci il tarixində saat 01:10 radələrində Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət alan 4 nəfər (2-si qadın cinsli, 2-si kişi cinsli) hospitalizasiya olunub.

"Müxtəlif növ bədən xəsarətləri alan şəxslər müvafiq tibb müəssisələrinə yerləşdiriliblər. Onların müalicələri davam etdirilir. Hazırda 2 nəfərin vəziyyəti ağır, digərlərinin isə stabil qiymətləndirilir", - deyə məlumatda qeyd edilib.

