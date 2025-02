Premyer Liqa: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a qalib gəlib

"Zirə" Misli Premyer Liqasının XXIII turunda səfərdə "Sumqayıt"a böyük hesabla qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutub.

Rəşad Sadıqovun rəhbərlik etdiyi komanda rəqibini 3:0 hesabı ilə üstələyib. Qolları Rafael Utziq (14) və Salifu Suma (36; 65) vurublar.

"Zirə" hazırda turnir cədvəlində 42 xalla üçüncüdür. 7-ci yerdə qərarlaşan Sumqayıt təmsilçisinin 22 xalı var.

Qeyd edək ki, XXIII turun qalan görüşləri fevralın 16-da və 17-də baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.