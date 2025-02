Ukrayna yayın əvvəlində çətin hərbi vəziyyətə düşə bilər, xüsusən də ABŞ-nin hərbi yardımı dayandırılsa.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Observer” nəşri yazıb.

Qeyd olunur ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri artıq ciddi problemlər, o cümlədən irimiqyaslı fərarilik, səfərbərlikdə çətinliklər və cəbhə xəttində döyüşçülərin yorğunluğu ilə üzləşir.

