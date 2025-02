"Neftçi" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlandı

Misli Premyer Liqasının XXIII turunda üz-üzə gələcək “Neftçi” və “Qarabağ”ın start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komandalar saat 19:00-da start götürəcək oyunda meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar:

“Neftçi”: 93. Rza Cəfərov (K), 19. Azər Salahlı, 10. Filip Ozobiç, 8. Emin Mahmudov, 3. Höccət Haqverdi, 13. Emin Səfərov, 14. Edvin Kuç, 99. Ervin Koffi, 44. Yuri Matias, 24. Mustafa Sek, 91. Ağadadaş Salyanski.

Ehtiyat oyunçular: Emil Balayev, 30. Rüstəm Samiqullin, 17. Rəhman Hacıyev, 7. Azər Əliyev, 77. Yeqor Boqomolski, 23. Robert Bauer, 90. Ramil Şeydayev, 20. Alfa Konte, 47. Murad Məmmədov, 18. Ryonosuke Ohori, 9. Bassala Sambu, 11. Aleks Fernandes.

Baş məşqçi: Samir Abasov.

“Qarabağ”: 99. Mateuş Koxalski, 15. Leandro Andrade, 7. Yassin Benzia, 8. Marko Yankoviç, 81. Kevin Medina, 13. Bəhlul Mustafazadə, 24. Aleksey İsayev, 44. Elvin Cəfərquliyev, 10. Abdullah Zubir (K), 2. Mateus Silva, 90. Nəriman Axundzadə.

Ehtiyat oyunçular: 1. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 97. Fabian Buntiç, 55. Bədavi Hüseynov, 29. Marko Veşoviç, 27. Toral Bayramov, 19. Redon Cica, 21. Aleksey Kaşuk, 66. Patrik Andrade, 11. Emanuel Addai, 22. Musa Qurbanlı, 9. Kadi Borqes.

Baş məşqçi: Qurban Qurbanov.

